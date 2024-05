Professor Osvaldo Pereira: historiador vargengrandense

Por Márcia Ap. Ribeiro Iared

Dentista de profissão, Osvaldo Pereira foi, sobretudo, um grande mestre. Posso dizer que convivi com este grande amigo diariamente por quase 30 anos, a princípio, na querida Dom Pedro II, onde ele deixou, com certeza, grandes lembranças em todos os seus amigos, colegas e alunos.

Brilhante professor de ciências, o que se confirmou em emocionados depoimentos no dia da sua partida. Porém, podemos dizer, com certeza, que o professor e o cidadão não morreram, não só pelas marcas deixadas na memória afetiva de seus alunos, assim como pela cumplicidade e amizades que alimentou na vida, no companheirismo quase diário na nossa querida Alexandre Fleming, onde foi dentista por mais de 20 anos.

Como colega e amiga, tive a oportunidade de usufruir do seu saber, não só na sua área de Ciências e História, mas também na Arte Culinária que tanto me interessava, na qual, tinha ele notório conhecimento.

Quantas centenas de horas com conversas enriquecedoras, uma vez que sempre tivemos interesses e motivações afins. Porém, cabe-me como Diretora de Cultura, mais do que grandes amigos, que fomos, exaltar e engrandecer sua contribuição na construção da história de nossa terra, desde suas pesquisas sobre os povos originários, que viviam caçando no alto das nossas serras e que aqui desciam para pescar, às margens do Jaguari, onde moqueavam os peixes transformando-os em farinha antes de retornar para nossas serras. Sabia ele, contar dos vestígios aqui deixados, como também conhecia muitos outros aspectos curiosos e incomuns da trajetória do nosso município decorrentes de suas pesquisas.

Fui eu, que o apresentou a minha grande amiga, Irienes, colega e professora inesquecível, cuja sabedoria e competência pedagôgica eram muito disputadas pelas famílias da cidade. Osvaldo e Irienes tiveram suas duas filhas na mesma época em que eu e Flávio tivemos nossos dois filhos, os quais cresceram juntos naquela casa. Ampliamos nossos papos e debates, não só mais pela histôria de Vargem Grande, mas, como pedagoga que sou, pela educação nas grandes transformações, oportunidades e riscos, os quais passavam já as crianças naquela época.

Osvaldo, deixou marcas indeléveis em nossa história, além dos seus registros, quando criou o Brasão oficializado no municipio que figura na nossa bandeira em todos os elementos oficiais, que representam nossa cidade. Além da referência ao fuso da Padroeira Sant’Ana, Osvaldo, destaca nossos três principais rios, além da rama de café e de arroz que o circundam, culminando com nosso rico lema: “ERGO POSSUM”, cheio de esperança e fé em nossos cidadãos, atribuindo a cada um a força dessa expressão que significa “ EU TAMBÉM POSSO!”.

Por isso reforçamos o quanto seu legado fortalece o civismo e a esperança, voltada sempre neste seu brado, para que dias melhores sempre aconteçam com a força do trabalho de todos que aqui vivem .

Ao Professor Osvaldo, eu ousaria atribuir uma antiga frase de um sábio que jamais esqueci : “Ele não morreu, encantou-se!”. Decanse em sua merecida paz; professor, dentista, historiador , amigo e grande vargemgrandense: Doutor Osvaldo Pereira! .