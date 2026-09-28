Agilidade de garoto de Itobi no futebol atrai fãs

O garotinho Enzo Gabriel Pereira, de apenas 6 anos, é daqueles casos especiais que surgem no futebol brasileiro. Mesmo pequeno, já demonstra talento com a bola. Sob a atenção de seus pais, Daiane, a Daya, e Luís Carlos Pereira Júnior, o conhecido Juninho Pereira, e do treinador Elias Theodoro o menino morador de Itobi vem evoluindo ainda mais sua técnica.

A habilidade do garotinho vem atraindo a atenção de muita gente e seus perfis em redes sociais como o Instagram e Tik Tok, onde divulga vídeos com seus lances de controle de bola, demonstrações de agilidade e precisão nas conclusões renderam um total de 56 milhões de visualizações.

Em um deles, com mais de 25 milhões de visualizações, Enzo Gabriel mostra precisão, coordenação e equilíbrio impressionantes ao chutar a bola ao seu pai com os dois pés em níveis diferentes de dificuldade, em cima da cama, praticamente sem errar nenhum lance.

À Gazeta de Vargem Grande, Juninho contou que Enzo Gabriel, que completa 7 anos no dia 13 de novembro, sempre amou jogar bola. Com 4 anos entrou para a escola de futebol do Crei, clube tradicional de Itobi. “Então a gente viu que ele gostava, viu que ele tem um dom”, comentou. Eles perceberam então que o menino chuta bem com as duas pernas, mas é mais com a canhota que ele se sai melhor.

Os treinos são diários e o menino presta muita atenção nas orientações que recebe. E mesmo quando chega em casa, a brincadeira sempre envolve a bola. Assim, os planos para o futuro do garotinho são continuar fazendo o que ele mais gosta, que é jogar futebol. Quem quiser conferir os vídeos do jogador e acompanhar sua evolução, basta seguir suas redes sociais, pelo @enzogabrieelpereira

Foto: Instagram/enzogabrieelpereira