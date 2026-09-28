A Pérola da Mantiqueira é grande pelo amor de seus cidadãos

Mario Poggio Jr.

Neste momento que estamos prestes a concluir a milésima biografia de vargengrandenses natos ou de coração, entendemos oportuno recordar como tudo começou, com a transcrição da introdução do Grandes Nomes da Terra Vargengrandense.

A semente para realizar a presente empreitada foi lançada pelo dr. Francisco Thomaz Cintra de Andrade, em 9 de julho de 2000, quando ressaltou a necessidade de resgatar a biografia das pessoas que dão nome às ruas de nossa cidade, ocasião em que citou que a ideia surgiu de conversa com o senhor Archimedes Pistoresi, “um idealista”, segundo suas palavras.

Ainda, lembrou que a “Inconfidência Mineira” teve sua base no povo.

No dia, também, aguçou nossa vontade o respeitoso comentário da advogada e professora Maria Rosa Campos de Andrade sobre artigo de nossa lavra alusivo a data (Revolução Constitucionalista), publicado no jornal Gazeta de Vargem Grande, na coluna “Recordar é Viver”.

Posteriormente, ao ler a valiosa obra da escritora Vera Helena Bressan Zveibil, “Machado – Retrato de Família”, a ideia afluiu novamente, e, mais uma vez, ao lermos reportagem veiculada na Revista Veja sobre a transferência dos restos mortais do escritor Alexandre Dumas para Paris, uma homenagem póstuma e eterna.

Finalmente, concluímos que era necessário iniciar o trabalho, ao conversarmos com vários vargengrandenses, entre os quais a professora Sueli Fontão Rodrigues, e sabermos que muitos desconhecem o trabalho da saudosa professora Olga Pereira Fontão, que tantos benefícios legou a Vargem Grande do Sul.

Posto isto, apresentamos este humilde trabalho, que tenta recordar algumas pessoas que auxiliaram a nossa querida terra.

Esperamos com o tempo acrescentar muitas outras, de forma a garantir que as gerações futuras cultuem heróis vargengrandenses (natos ou de coração)”.