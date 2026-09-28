Construção do lago do Jd. Iracema terá início no ano que vem

Dando prosseguimento ao projeto Parque Águas do Rio Verde, o principal manancial de abastecimento de água de Vargem Grande do Sul será novamente represado. Desta vez com o barramento sendo construído junto à Estrada das Perobeiras, perto da Estação de Tratamento de Esgoto-ETE. A prefeitura municipal é que irá executar a obra, cujo perímetro já definido formará um lago próximo ao Jd. Iracema com cerca de 24 alqueires de água, ou aproximadamente 60 hectares, quase três vezes o tamanho da Barragem Eduíno Sbardellini que tem cerca de nove alqueires.

Para a realização desta obra de grande porte serão utilizados 12 caminhões que já foram adquiridos pela administração e quatro máquinas, sendo uma pá carregadeira e uma escavadeira grande. Duas máquinas já estão de posse da prefeitura e mais duas serão entregues após as eleições pelo governo do Estado.

Preocupado com o futuro em relação à falta de água, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) deverá tornar a construção do novo reservatório uma das prioridades do seu governo, segundo comentou em entrevista ao jornal, concedida em seu gabinete, Celso falou que a maior preocupação hoje é as cidades terem água suficiente para enfrentarem as próximas décadas de escassez que certamente vai ocorrer.

“Órgãos do governo do Estado nos apresentam uma situação crítica, especialmente para a nossa região. Tanto que o Gaema (Grupo de Atuação Especial em Defesa do Meio Ambiente), Núcleo Pardo de Ribeirão Preto, está nos cobrando medidas para o enfrentamento do El Niño já este ano, medidas no sentido de conter os gastos na utilização de água dado aos efeitos deste fenômeno climático”, explicou o prefeito.

O Gaema pede a implementação de políticas públicas voltadas à prevenção, mitigação, preparação e pronta resposta aos impactos do fenômeno climático extremo El Niño 2026/2027. O fenômeno se repete a cada cinco ou sete anos, trazendo insegurança ao abastecimento de água à população.

Celso afirmou que o Parque Águas do Rio Verde visa não só o momento presente, como o futuro de Vargem Grande do Sul. “O tempo passa rápido, há 20 anos construímos a Barragem Eduíno Sbardellini e agora estamos realizando obras essenciais como a construção dos lagos visando além da reservação de água, o crescimento econômico e social de nossa cidade para as próximas décadas”, disse.

Início das obras

Com relação ao novo lago que será construído, e que ocupará as áreas de várzeas que vão desde a avenida localizada em frente onde hoje está localizado o Supermercado Gricki, margeando o Rio Verde, até a Estação de Tratamento de Esgoto-ETE, na Estrada das Perobeiras, a previsão para o início das obras é logo no começo de 2027.

O prefeito disse que a parte de licenciamento ambiental está em fase final, afirmando ser esta uma das etapas mais importantes para poder começar as obras. “Estamos na fase final dos licenciamentos ambientais e tão logo vencemos esta etapa, vamos dar início aos trabalhos”, afirmou o prefeito Celso Ribeiro à Gazeta de Vargem Grande.

Outra indagação feita pelo jornal foi como está o andamento das desapropriações das áreas onde o lago irá se formar. Celso disse que a área foi declarada de utilidade pública, já foi publicada as desapropriações que serão feitas e houve a notificação dos proprietários. “Agora deveremos nos reunir com os proprietários para discutir os detalhes das indenizações”, comentou o prefeito, que lembrou que a Família Carril, através do empresário Luciano Carril já doou uma parte da área onde hoje está localizado um lago que se formou devido à extração de barro e areia no local.

Com relação ao emissário de esgoto de toda a cidade que passa dentro do local onde será formado o lago, até chegar à Estação de Tratamento de Esgoto-ETE, o diretor de Planejamento Ricardo Bisco afirmou que o mesmo será transferido, tirando das margens do Rio Verde. “Serão construídos dois novos emissários de esgoto, um do lado direito do Rio Verde atendendo toda a região da Vila Polar e demais bairros da região e outro emissário do lado esquerdo do rio, contornando todo o lago a ser formado, que receberá o esgoto do restante da cidade. Ambos serão dirigidos à ETE”, afirmou o diretor.

Explicou Bisco que a própria prefeitura irá executar a obra visando economizar e que os recursos serão provenientes do FEHIDRO. A obra está calculada em cerca de R$ 3,5 milhões, com a compra de materiais e a mão de obra.

Hoje denominado Parque Águas do Rio Verde, o projeto de sua construção estava previsto durante a realização dos estudos do Plano Diretor da Prefeitura Municipal em 2019, quando Tadeu Fernando Ligabue era diretor de Desenvolvimento do então prefeito Amarildo Duzi Moraes e presidiu a Comissão Gestora do Plano Diretor Participativo (PDP) de Vargem Grande do Sul. Na época a denominação dada foi Parque Linear do Rio Verde.

Fotos: Reportagem/Arquivo Gazeta