Handebol de Vargem disputa Liga Guidorizzi

No último sábado, dia 25, as equipes de Handebol da Prefeitura de Vargem Grande do Sul estiveram em Mococa para disputar a Liga Guidorizzi de Handebol de Base, competição organizada pela Secretaria de Esportes de Mococa.

Na primeira partida do dia, a equipe sub-11 masculino, que fez sua estreia na competição, fez uma boa partida contra Mococa, mas saiu derrotada por 10 a 7 para Mococa, com cinco gols de Theylor e dois de Kenedy.

As meninas do sub-11 também fizeram sua estreia na competição e realizaram dois jogos. Nas duas partidas, elas ficaram nervosas e não conseguiram desempenhar o melhor jogo. Na primeira partida, Mococa venceu por 6 a 3, e Vargem contou com dois gols de Maria Fernanda e um de Anna Júlia. No segundo jogo, a vitória ficou para o Atlético Milagre por 4 a 2 e, na ocasião, Vargem teve um gol de Maria Fernanda e um de Nicoli.

A equipe sub-13, que tinha perdido para Mococa na estreia, fez uma segunda partida muito sólida vencendo a equipe do Atlético Milagre por 14 a 3. Vargem contou com quatro gols de João Vitor, três de Lucas Fiorete, dois de Kaiky, dois de Pedro, dois de Kenedy e um de Theylor.

O técnico Juliano, professor de Handebol do Departamento de Esportes e Lazer, falou sobre a competição. “As competições sub-11 são uma boa oportunidade para as crianças desenvolverem melhor seu jogo, muitos dos atletas já compõem a equipe Mirim, mas pela primeira vez tiveram a possibilidade de serem os protagonistas do jogo, independente do resultado negativo, a experiência foi muito válida para eles. Já a equipe sub-13, mesmo desfalcada, mostrou o potencial de jogo que eles têm, em transições rápidas construíram um jogo tranquilo”, ressaltou.