Vitor Hugo teve bons resultados em etapa de campeonato

O piloto de motovelocidade vargengrandense Vítor Hugo Correa, de 13 anos, participou no último final de semana, no sábado, dia 25, e no domingo, dia 26, da 2ª etapa do campeonato Yamaha Bru Clu Latin América, na categoria Talent. Na primeira etapa, Vitor havia obtido bons resultados, subindo a expectativa para essa etapa.

Na sexta, dia 24, Vitor teve treinos livres e chegou a fazer o 8º melhor tempo em um dos treinos. No sábado, durante o classificatório, deu seu melhor e conseguiu a 18ª posição no grid de largada.

Ainda no sábado à tarde na corrida, ele largou na 18ª posição, fez uma ótima largada, já ganhando posições até a primeira curva. Durante a corrida, esteve em constante evolução, fazendo grandes ultrapassagens dentro do segundo pelotão, o grupo de motos dentro do percurso, o qual tinha cerca de 7 motos na disputa.

No final, Vitor chegou depois de três milésimos de segundo do 9º colocado, terminando a prova em 10° lugar. Durante a prova, ele também bateu seu recorde pessoal da pista com o tempo de 2,094 minutos.

Já no domingo, o piloto largou novamente na posição do classificatório, 18º, e ficou novamente disputando posições no segundo pelotão, chegando até a 10 posição. Porém por toque com outro piloto, acabou perdendo algumas posições terminando a prova na 16º posição.

No geral, este foi um fim de semana de muito aprendizado para o piloto, que evoluiu em ultrapassagens e tempo de volta, adquirindo muita experiência, e também de muita emoção para os familiares.

Fotos: Arquivo Pessoal