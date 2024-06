O Corpus Christi, comemo­rado na última quinta-feira, dia 30, é a celebração em que a Igreja Católica comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Com procissões e enfeites nas ruas formando os tradicionais tapetes, as igrejas celebram a data, o que também ocorreu nas igrejas de Vargem Grande do Sul.

Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida o tapete foi confeccionado e decorado pela comunidade no quar­teirão da igreja, na noite de quarta-feira, dia 29, às 19h30. Durante a noite, uma pessoa tomou conta do tapete e foi celebrada missa seguida de procissão e bênção do San­tíssimo Sacramento às 8h. Às 18h, também aconteceu outra missa e bênção do San­tíssimo. Nas duas missas, participaram cerca de 1.400 fiéis.

Na Paróquia Sant’Ana, houve missa às 16h e os enfeites foram feitos por cerca de 60 voluntários da paróquia na rua em torno da Matriz, a partir das 8h30.

Na Paróquia Santa Luzia e São João Paulo II, a confecção dos enfeites nas ruas teve iní­cio às 4h pela comunidade da paróquia. Às 9h foi realizada a missa, seguida da procis­são.

Na Paróquia São Joaquim, a missa em celebração foi às 8h e a procissão ocorreu em volta da igreja. O tapete foi preparado pelas crianças da catequese, que fizeram car­tazes para colocar no tapete onde Jesus iria passar

A celebração na Paróquia Santo Antônio foi às 8h, com os tapetes decorados pela comunidade enfeitando o quarteirão da igreja. A missa foi celebrada pelo padre Hélio, da paróquia Sant’Ana e, após, houve procissão.

As fotos da celebração de Corpus Christi de todas as paróquias podem ser aces­sadas e conferidas no site da Gazeta de Vargem Grande, pelo link www.gazetavg.com.

Paroquia Sant’Ana

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Santa Luzia