Adolescente é apreendido com crack e maconha no Jardim Dolores

Um adolescente foi apreendido na tarde desta terça-feira, 9 de junho, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na Rua César Cossi, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 13h30 pelo Cabo PM Salomão e pelo Cabo PM Márcio, durante patrulhamento ostensivo no bairro.

Ao acessar a via, os policiais avistaram o adolescente, já conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico, conduzindo uma bicicleta. Com a aproximação da viatura, ele descartou ao solo um embrulho branco e foi abordado. Na busca pessoal, foram encontrados um celular Samsung e R$ 20,00 em cédulas. Questionado sobre o material descartado, o adolescente admitiu tratar-se de porções de crack. Ao resgatar o embrulho, os policiais constataram 12 pedras de crack devidamente embaladas e prontas para venda, que segundo o adolescente seriam comercializadas a R$ 10,00 cada.

Indagado sobre a existência de mais drogas em sua residência, ele confirmou ter entorpecentes no guarda-roupa do quarto. Em diligência, os policiais fizeram contato com a irmã do adolescente, que autorizou e acompanhou as buscas. No local indicado, foram encontradas 14 porções de maconha embaladas e prontas para venda, uma porção de dry e R$ 443,50 entre cédulas e moedas. O adolescente assumiu a propriedade de todo o material e admitiu vender drogas há mais de um mês.

Foi dada voz de apreensão em flagrante pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas, com uso de algemas para resguardar a integridade física de todos. O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul, onde o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior lavrou o boletim de ocorrência. Após prestar esclarecimentos, o adolescente foi liberado para sua representante legal.