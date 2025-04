Evento conscientizou população sobre o autismo

Aconteceu no último sábado, dia 29, o 2º evento em prol da conscientização do autismo em Vargem Grande do Sul, realizado pela clínica Núcleo Desenvolver na Represa Eduíno Sbardellini, em parceria com a academia Cia do Corpo.

À Gazeta de Vargem Grande, a psicóloga e analista de comportamento Daiane Passoni, que fundou a empresa Núcleo Desenvolver, contou que a ideia do evento foi promover interação entre as famílias e crianças neurotípicas marcando a entrada do mês da conscientização do TEA.

Daiane contou como foi o evento. “O evento foi aberto ao público, e contamos com a presença tanto de famílias clientes da nossa clínica quanto de outras famílias, e a ideia é justamente essa, unir forças. O evento foi um sucesso, tivemos muita interação e contamos com a participação da academia Cia do Corpo que levou atividades e gincanas”, disse.

“Sempre penso que podemos ir mais longe, o objetivo é um dia conseguir fazer com que mesmo pessoas fora do espectro façam parte dessa causa, pois, ainda alcançamos aqueles que convivem com o autismo. Mas o intuito dos eventos e caminhadas, é justamente esse, não é?! Levar informação e fazer barulho para que um dia essa causa seja de todo mundo”, completou.

Foto: Reportagem