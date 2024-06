Ingressos da Eapic já estão sendo vendidos

A 49° Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de São João da Boa Vista (Eapic) terá uma programação recheada de nomes do sertanejo e do pagode. A festa ocorrerá de 5 a 14 de julho no Recinto de Exposições José Ruy de Azevedo.

Este ano, o evento contará com uma apresentação gratuita para a criançada com os palhaços Patati e Patata. O show de encerramento, com Guilherme e Santiago, em 14 de julho, também será com portões abertos para o público. De acordo com a organização, também haverá um show gospel que ainda será anunciado.

No dia 5, uma sexta-feira, quem se apresenta é Luan Santana. No dia 6, sábado, a festa fica por conta de Dennis DJ. No domingo, dia 7, Simone Mendes anima os presentes. Na segunda-feira, dia 8, Menos é Mais sobe no palco da Eapic.

Na terça-feira, dia 9, Patati e Patatá animam a criançada. Na sexta-feira, dia 12, Gusttavo Lima se apresenta no evento. No sábado, dia 13, a Eapic terá o show de Maiara e Maraísa e Péricles. No domingo, dia 15, Guilherme e Santiago sobem ao palco com portões abertos.

O valor dos ingressos, ainda no primeiro lote de vendas, varia de R$ 40,00 a R$ 260,00, dependendo do setor escolhido. Os setores são pista, frente de palco (VIP) e camarote e os ingressos podem ser adquiridos no site da festa pelo link www.eapic2024.com.br.