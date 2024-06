Eles estão com os dias contados

Responsável pelo desenvolvimento da cidade, principalmente no tocante ao seu urbanismo, quando não existiam benfeitorias em suas ruas que eram todas de terra, o paralelepípedo, que já foi objeto de desejo e de grandes investimentos por parte dos administradores municipais, hoje corre o risco de desaparecer das ruas de Vargem Grande do Sul.

Fundada em 26 de setembro de 1874, os moradores de Vargem podem ter convivido sem o benefício de suas ruas calçadas sofrendo com a poeira e o brejo das chuvas por quase oitenta anos. O início do calçamento em Vargem Grande do Sul, conforme consta na página 60, do livro História da Câmara Municipal, cuja pesquisa ficou a cargo de Maria José Pereira Miranda, foi em 1941, durante a gestão do então prefeito Edmundo Dante Calió (1938/1944).

Segundo a história, as pedras usadas foram provenientes das rochas que foram dinamitadas durante a construção da estrada que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama, cujas obras tiveram início em 1938.

O historiador Mario Poggio Júnior cita como referência do calçamento da cidade, uma antiga foto da Casa Candinho, onde aparece a Rua do Comércio sendo calçada por paralelepípedos. O proprietário da Casa Candinho, José Cândido Pereira, que foi vereador e também superintendente da prefeitura municipal na década de 50, foi um dos grandes batalhadores para o calçamento da cidade.

“Meus pais vieram de Campinas para Vargem antes de eu nascer em 1956 e aquele veículo que aparece na foto era a caminhonete de meu pai que a utilizava nas entregas do pão e do leite”, comentou Mario Poggio.

Também tomou conhecimento que quando do início da construção do Estádio da Vargeana, que leva o nome do ex-prefeito dr. Gabriel Mesquita, durante a gestão do prefeito Francisco José Azevedo, que ficou no cargo entre 1944 e 1945, as pedras retiradas do local, e que eram muitas, foram utilizadas no calçamento da cidade.

Vargem já teve seu momento bucólico e encantador, quando suas principais ruas do centro eram calçadas com paralelepípedos. Segundo pode apurar o jornal, as ruas em volta da Praça da Matriz e também a Rua do Comércio, foram calçadas com paralelepípedos basálticos, uma cor escura e no meio da rua tinha uma linha divisora com paralelepípedo de granito, que era mais claro.

De maneira geral, a maioria das ruas da cidade foi calçada com paralelepípedos de granito comum, originários de rochas próximas da cidade. Um dos maiores calceteiros de Vargem Grande do Sul, foi Manoel de Souza Lima, natural de Petrolina-PE, mais conhecido como Mané Baiano, que juntamente com seus familiares, foi o responsável por calçar a maioria dos bairros antigos da cidade.

As ruas de paralelepípedos reinaram em Vargem Grande do Sul até em meados da década de 60, quando se passou a usar asfalto para recapear as ruas de terra. Segundo apurou o jornal, o primeiro prefeito a usar asfalto foi Nestor Bolonha, que governou a cidade de 1964 a 1969. O asfalto da Rua Quinzinho Otávio, da altura do Hospital de Caridade até a Praça da Matriz, foi realizado na sua gestão.

O jornal também tomou conhecimento que foi durante a última gestão de Alfeu Rodrigues do Patrocínio (1982/1988), que teve início o recapeamento com asfalto do trecho envolvendo a Praça da Matriz até o final da Rua do Comércio. Para alegria de uns e tristeza de outros, o bonito calçamento de basalto preto foi encoberto pela manta asfáltica. Logo, outros prefeitos também começaram a asfaltar encima dos calçamentos das principais ruas da cidade.

Sem a manutenção devida e com as dificuldades em encontrar calceteiros para fazer os reparos nos calçamentos que o tempo vai prejudicando, os prefeitos acharam por bem recapear as ruas. Além de serem ecologicamente melhores que o asfalto, pois emitem menos calor e dá melhor permeabilização para escoamento das águas das chuvas, as ruas calçadas por paralelepípedos conferem a elas um charme especial, que nos remete a um passado histórico da cidade.

No entanto, para sua manutenção é necessário todo um envolvimento da preservação cultural da cidade e também uma equipe ou a contratação de pessoas para o conserto direto das ruas calçadas. A maioria dos moradores, porém, prefere o asfalto ao calçamento, principalmente para o uso dos carros.

Ruas de calçamento receberão asfalto

Já está nos planos da administração do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), recapear com asfalto várias ruas de calçamento do Centro, principalmente as próximas à Av. Regato, Rua Santana e suas perpendiculares.

O asfaltamento deverá acontecer em breve, pois técnicos foram vistos fazendo medidas próximas a estes locais. Também com a construção das novas redes de abastecimento de água que está ocorrendo no Centro, estas ruas certamente sofrerão danos e a ocasião deverá fazer com que as mesmas sejam asfaltadas.

No final da sua terceira gestão na cidade, um dos feitos do prefeito Amarildo Duzi Moraes é o de recapear várias ruas da cidade, investindo vários milhões de reais nestas obras. Se nada for feito nas próximas administrações, pouquíssimas ruas cobertas com paralelepípedos deverão restar para contar a história da cidade.

Foto: Reportagem