Presidente da Facesp visita Vargem e prega voto distrital

Na visita realizada em Vargem Grande do Sul na manhã desta sexta-feira, dia 4 de abril, o presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) Alfredo Cotait Neto, aproveitou para falar sobre a campanha em favor do voto distrital misto defendido pela entidade e que “visa fortalecer a democracia e aumentar o vínculo entre o eleitor e o eleito”.

Alfredo Cotait Neto, que também preside a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) estava acompanhado de sua esposa Ana Claudia Badra Cotait, que preside o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), e o encontro aconteceu na sede da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul com a presença de autoridades políticas, empresários da cidade e membros da ACI e da Facesp regional.

Presentes no encontro o diretor executivo da Facesp, José Eduardo Rodrigues de Carvalho; a vice-presidente regional Ana Claudia Carvalho e o agente de Desenvolvimento José Batista de Oliveira Neto. Todos foram recepcionados pelo presidente da ACI, Marcelo Terra, que estava acompanhado de sua esposa Carla Chiavegati Terra e pela presidente do CMEC de Vargem Grande do Sul, a ex-vereadora Danutta Rosseto. Também presentes, os diretores da ACI Domingos Cipresso Neto e José Roberto Pereti, deram as boas-vindas aos visitantes.

Também esteve presente a primeira dama Micaela Garcia, representando o prefeito Celso Ribeiro, o presidente da Câmara Maicon Canato, o vereador Serginho da Farmácia, o presidente da OAB local, João Felipe e os ex-presidentes da ACI, Cláudio Macchi, Isael Balarin, José Luís Morandin e Gilson Osório da Fonseca.

Durante sua fala, Alfredo Cotait, que já foi senador da República por São Paulo, falou das suas visitas às associações comerciais do Estado de São Paulo, da importância deste contato direto com as pessoas visando o fortalecimento do sistema associativista, apoio às micro e pequenas empresas e o papel das Associações Comerciais no crescimento dos municípios.

Ele discorreu sobre o distanciamento dos líderes políticos atualmente com a população. “Falta contato direto de nossos governantes em conhecer a realidade que vivemos”, afirmou, passando então a falar sobre a importância do voto distrital misto.

“O sistema proporcional vigente hoje, não nos representa mais”, afirmou. Alertou que corremos o risco de eleger muito mais políticos só pelas redes sociais, que não representariam ninguém. Comentou que a rede das associações comerciais está trabalhando para o voto distrital misto que na sua opinião, tem mais representatividade.

O presidente da ACI, Marcelo Terra, agradeceu a presença do presidente da Facesp e de sua esposa Ana Claudia, presidente da CMEC, bem como de todos os presentes. Falou do trabalho de Alfredo Cotait Neto no fortalecimento do associativismo e do desenvolvimento econômico de São Paulo. Ele recebeu das mãos de Alfredo, o livro ´de sua autoria “A luta pela livre iniciativa”, que vai ficar na Associação. “É um registro de minha passagem pela cidade e também da minha história”, falou o presidente da Facesp.

Também fizeram uso da palavra o diretor executivo da Facesp, José Eduardo, que falou sobre o trabalho para fortalecer a região e a presidente do CMEC Ana Claudia, que elogiou o trabalho feito por Danutta Rosseto, parabenizando também as mulheres presentes.

Danutta também agradeceu a presença dos convidados, elogiou o trabalho da diretoria local da ACI que preparou a recepção, dizendo que a presença do presidente da Facesp e do CMEC estimula toda a região a trabalhar nos preceitos que as duas entidades pregam, ou seja, associativismo, o empreendedorismo, o fortalecimento da presença da mulher nos negócios e a livre iniciativa e agora também a luta pelo voto distrital misto.

