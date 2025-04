Oficinas gratuitas acontecerão no Espaço Mais Cultura

Duas oficinas gratuitas serão ministradas no Espaço Mais Cultura, no próximo sábado, dia 12. As oficinas vão acontecer por conta da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e têm à frente da produção Mariana Pires Theodoro, atriz, produtora e profissional de RH.

Das 10h ao meio-dia acontece a oficina de Palhaçaria com o ator profissional Vinicius Monteiro, de Vargem Grande do Sul. Na ocasião, ele ensinará a arte de se conectar com o público através do riso, da empatia e do improviso.

Das 13h às 15h, será a oficina de Teatro com Mateus Gutierres, de São João da Boa Vista. Na oficina, os participantes terão oportunidade de iniciar no teatro, exercitar a escuta ativa, a espontaneidade e a interação em grupo, elementos essenciais para a construção teatral.

Podem participar das oficinas qualquer pessoa a partir de 10 anos, não sendo necessário ter nenhuma experiência prévia dos assuntos. O link para as inscrições é https://forms.gle/ezimBV6cfLjLKmfJ9. O Espaço Mais Cultura está localizado à Rua João Malaguti, nº 385, no Jardim Novo Mundo.

A produtora e atriz Mariana, bem como os atores Vinicius e Mateus fazem parte da companhia teatral Cena IV, de São João da Boa Vista.

Foto: Divulgação