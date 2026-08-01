Procurado é pego em Casa Branca

Na tarde de quarta-feira, 29 de julho, a Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça no Jardim Paulista, em Casa Branca. Durante patrulhamento, os policiais abordaram o indivíduo, que tinha mandado de prisão em aberto.

A busca pessoal não revelou nenhum material ilícito. Após atendimento médico de rotina, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia para cumprimento da ordem judicial e permaneceu preso à disposição da Justiça.