Motorista embriagado é preso com maconha no carro em Grama

Na noite de sábado, 25 de julho, a Polícia Militar prendeu um motorista por embriaguez ao volante e apreendeu porções de maconha no Centro de São Sebastião da Grama. Durante a abordagem, os policiais constataram sinais de embriaguez e o teste do etilômetro confirmou a ingestão de álcool. Na vistoria do veículo, foram encontradas porções de maconha no porta-luvas. Um dos passageiros assumiu a posse de parte da droga, e um adolescente entregou espontaneamente outra porção. Em razão da presença de menores, o Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência. O veículo foi recolhido ao pátio por ausência de condutor habilitado. Após exame de sangue, os envolvidos foram orientados e liberados, permanecendo as drogas apreendidas para as providências de polícia judiciária.
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