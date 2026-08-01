Sicredi Dexis lança Plano Safra 2026/27 e projeta R$ 4,5 bilhões em crédito para a região

A Sicredi Dexis lançou, na manhã deste sábado (1º), o Plano Safra 2026/27 no Recinto de Exposições Christano Dutra do Nascimento em Vargem Grande do Sul. O evento microregional reuniu produtores, parceiros e lideranças agropecuárias de Vargem Grande do Sul, Itobi, Casa Branca e São José do Rio Pardo. Para este ciclo, a cooperativa prevê liberar R$ 4,5 bilhões regionalmente em linhas de custeio, investimento, comercialização e industrialização.Durante o encontro, os gerentes das agências locais realizaram a explanação técnica do plano, detalhando as regras de acesso ao crédito e os programas voltados a pequenos, médios e grandes produtores. O volume integra o montante nacional do Sicredi, que disponibilizará o recorde de R$ 72,1 bilhões para o agronegócio do país na safra atual.O evento também contou com uma feira de expositores parceiros, como a Fuzil, que apresentaram novidades em maquinários, implementos, insumos e tecnologias para modernização do campo. A estrutura permitiu aos produtores avaliar as inovações tecnológicas e consultar as linhas de financiamento simultaneamente.

Após a apresentação das diretrizes e o encerramento das rodadas de negócios, foi oferecido um churrasco de confraternização para promover o networking entre os produtores das quatro cidades presentes. O crédito para o Plano Safra 2026/27 já está disponível para contratação nas agências da Sicredi Dexis na região.

Fotos:Reportagem