Atletas de Vargem conquistam ouro e bronze nos Regionais

A equipe de atletismo de Vargem Grande do Sul participou dos 68º Jogos Regionais com cinco atletas em diferentes provas. Representando o município estavam Paulo Guerra, no salto em altura; o professor Állison Escudeiro na marcha atlética, decatlo e revezamento 4×100 metros; Tamires, nos 10 mil metros rasos e revezamento 4×400 metros; Lavínia nos 200 metros rasos e revezamento 4×400 metros, e Giovanni, nos 10 mil metros rasos e revezamento 4×400 metros.

Entre os resultados, Paulo Guerra conquistou a medalha de ouro no salto em altura. Já o professor Állison Escudero garantiu a medalha de bronze na prova da marcha atlética.

A participação da equipe marcou a presença de Vargem Grande do Sul nas disputas do atletismo dos Jogos Regionais, com atletas competindo em provas individuais e de revezamento.