Paulo Guerra conquista dois títulos no atletismo

O atleta paralímpico Paulo Guerra, conquistou dois títulos em competições realizadas neste mês. Nos 68º Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva, disputados em Itatiba (SP), ele venceu a prova do salto em altura da classe T47 ao atingir a marca de 1,75 metro, estabelecendo um novo recorde brasileiro da categoria e garantindo vaga para os Jogos Abertos do Interior, que serão realizados de 8 a 18 de outubro, em Votuporanga.

Na sequência, Paulo participou do Meeting Paralímpico Loterias Caixa, em Florianópolis (SC), onde voltou a conquistar a medalha de ouro no salto em altura da classe T47, somando mais um título à carreira.

O atleta atribui os resultados ao treinamento, ao apoio da família, da equipe que acompanha sua preparação e dos patrocinadores. Paulo também agradeceu o incentivo da população de Vargem Grande do Sul e afirmou que seguirá representando o município nas competições do atletismo paralímpico brasileiro.