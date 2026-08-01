Últimos números para concorrer a camisa do Palmeiras

Se você é fã e torcedor do Palmeiras, ainda dá tempo de adquirir os números da ação que o Hospital de Caridade está promovendo para um sorteio da camisa oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras, pois restam alguns números disponíveis.

O objetivo da ação é arrecadar recursos destinados à manutenção dos atendimentos prestados à comunidade. A doação mínima é de R$ 100,00, e o ganhador concorrerá a camisa autografada pelos jogadores e pela comissão técnica de 2026.

Os números podem ser adquiridos na Papelaria Menil e com José Geraldo Ramazotti, pelo telefone (19) 98295-2882. O sorteio será realizado no sábado próximo, dia 8 de agosto, pela Loteria Federal.