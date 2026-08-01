Projeto de jiu-jítsu realiza seminário e graduação

O Projeto Social Jiu-Jítsu para Todos realizou um seminário técnico na sexta-feira, dia 24. A cerimônia de graduação de alunos em Vargem Grande do Sul foi conduzida pelo professor faixa-preta Rodrigo Serafim de Casa Branca, primeiro professor do atleta e professor Xandy Azevedo, responsável pelo projeto, que ministrou treinamento com técnicas da modalidade e do No-Gi.

Durante o evento, Rodrigo Serafim doou quimonos ao projeto, que serão destinados aos alunos. A iniciativa busca contribuir para a continuidade das atividades e ampliar o acesso de crianças, jovens e adultos à prática do jiu-jítsu.

Após o seminário, foi realizada a graduação dos participantes, com a entrega de novas faixas aos alunos que atingiram os critérios estabelecidos. A cerimônia marcou o reconhecimento da evolução técnica e do desempenho dos praticantes ao longo do período de treinamento.

O evento contou com a presença do vereador Rafael Coracini e do vice-prefeito Guilherme Nicolau. A organização também agradeceu o apoio da Prefeitura de Vargem Grande do Sul e da Secretaria Municipal de Esportes, destacando que o projeto utiliza o esporte como instrumento de inclusão social e formação de cidadãos.