Inauguração da réplica de Sant’Ana será neste domingo

A inauguração da réplica da imagem de Nossa Senhora Sant’Ana que deveria ter acontecido no sábado, dia 25, e foi adiada por conta das chuvas que caíram na cidade, será realizada neste domingo, dia 2 de agosto.

A inauguração está prevista para às 9h00, e a imagem da Padroeira Sant´Ana será instalada na rotatória da Avenida Antônio Bolonha, nas proximidades do terminal rodoviário. No local, o padre Thiago Caldeira de Oliveira, pároco da Igreja Matriz de Sant’Ana, fará a cerimônia de inauguração e a bênção da imagem.

Carreata em louvor a São Cristóvão

Após a inauguração da réplica da imagem de Nossa Senhora Sant’Ana, deverá acontecer a carreata em louvor a São Cristóvão, padroeiro dos barqueiros, peregrinos, viajantes e motoristas, que integra as comemorações do Dia de São Cristóvão, ocorrido no dia 25 de julho, e também foi adiada por conta das chuvas. A carreata percorrerá as principais ruas da cidade até a Praça da Igreja Matriz de Sant’Ana. No encerramento da programação, será realizada a bênção aos motoristas.