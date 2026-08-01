Incêndio atinge barracão de laranjas em Casa Branca

Um incêndio atingiu um barracão de armazenamento de laranjas no Bairro Industrial, em Casa Branca, durante a madrugada desta quinta-feira, 30. A Defesa Civil foi acionada para atender a ocorrência e conseguiu controlar as chamas, evitando que o fogo se propagasse para áreas vizinhas.

Fotos: Prefeitura de Casa de Branca

A primeira ligação ao Corpo de Bombeiros foi registrada às 2h22. A operação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Mococa, que realizou o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes. A ocorrência foi encerrada às 3h45.

O incêndio provocou danos à estrutura do barracão e destruiu completamente um caminhão Mercedes-Benz que estava no interior do imóvel. Não houve registro de vítimas.

A Defesa Civil informou que permanece de prontidão para atender ocorrências no município. Os contatos do órgão podem ser feitos pelos telefones 199 e (19) 99902-9538.