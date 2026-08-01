Homem é preso por violência doméstica e resistência em Itobi

Na manhã de domingo, 26 de julho, a Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica e resistência no bairro Nova Itobi, em Itobi. A vítima relatou ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro e manifestou interesse em solicitar medidas protetivas de urgência.

Ao ser informado de que seria conduzido à delegacia, o suspeito tentou fugir e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso moderado da força e de algemas para contê-lo. As partes foram encaminhadas para atendimento médico e apresentadas na Central de Flagrantes, onde a prisão em flagrante pelos crimes de violência doméstica e resistência foi ratificada. O autor permanece preso à disposição da Justiça.