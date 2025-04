Associação Setembro realizará oficina de tear

A Associação Setembro está oferecendo 20 vagas gratuitas para a oficina gratuita de tear manual, que acontece do dia 12 ao dia 23 de maio.

Segundo o informado pela Associação Setembro, o tear é uma técnica milenar que transforma fios em obras de arte e pode ser utilizado para relaxar, para desenvolver a criatividade e até empreender.

A oficina acontecerá por meio da Política Nacional Aldir Blanc, das 14h às 17h, na sede da Associação Setembro, à Rua Francisco Ribeiro Carril, nº 454, no Centro.

As vagas para a oficina são limitadas e as inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede da entidade.

Foto: Divulgação