Aluno é flagrado com simulacro de arma de fogo em escola

Um simulacro de arma de fogo foi apreendido na Escola Estadual José Gilberto de Oliveira Souza, localizada no Jardim Dolores, na sexta-feira, dia 28, por volta das 10h. A Polícia Militar foi acionada, sendo informada de que um aluno estaria com o simulacro dentro da unidade escolar.

A equipe policial foi até o local, onde manteve contato com o vice-diretor da escola. O gestor informou que um estudante do 9º ano havia sido visto exibindo um objeto semelhante a uma arma de fogo para os colegas. Após verificar as imagens do circuito de segurança, foi confirmada a veracidade da denúncia. Diante disso, o aluno foi conduzido à sala da direção juntamente com o objeto, e os responsáveis foram acionados.

Na presença da mãe, o estudante relatou que havia levado a pistola de brinquedo em sua mochila com a intenção de brincar com um amigo após a aula. Durante o período letivo, um colega solicitou para ver o objeto, momento em que ele o retirou da mochila e o exibiu. Ainda segundo o aluno, a pistola foi adquirida em uma feira municipal.

A Polícia Militar encaminhou o jovem, sua mãe e o simulacro de pistola à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A ocorrência foi apresentada ao investigador de polícia, que registrou o boletim de ocorrência de apreensão de objeto. Após os trâmites legais, as partes foram liberadas.