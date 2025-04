Taekwondo conquista 13 medalhas no Campeonato Paulista

Vargem Grande do Sul se destacou na segunda etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo, realizada no último domingo, dia 30, com a conquista de 13 medalhas. As conquistas somaram sete medalhas de ouro, três de prata e três de bronze, colocando Vargem Grande do Sul em evidência no cenário esportivo estadual.

O evento aconteceu em Campinas e reuniu os melhores atletas do estado de São Paulo. O primeiro colocado de cada categoria garantiu sua vaga para o Grand Slam, que garante vaga direta para o Campeonato Brasileiro de Taekwondo.

Ficaram em primeiro lugar, conquistando a medalha de ouro, os atletas Aline de Freitas Milan, Braian Marcelino Ferreira, Breno Caixeta, Manuela Bedin Xavier, Rafaela de Paula Barbosa, Valentina Federighi Gomes e Vinicius dos Santos Baia.

Ganharam a medalha de prata os atletas Daniele de Freitas Milan, Ketelyn Kessy Pereira e Maria Eduarda Piovan Ferreira. Com a medalha de bronze ficaram os atletas Ana Laura Rosso Baía, João Vitor Toth Baia e Marcos Antônio Gonçalves Alves.

O mestre Carlos Xavier falou sobre o impacto e relevância dos resultados para a cidade. “As conquistas dos atletas de taekwondo transcendem os tatames e representam um marco significativo para o esporte em Vargem Grande do Sul. Ao elevarem o nome da cidade no cenário esportivo estadual, os medalhistas inspiram uma nova geração de jovens a se dedicarem à prática esportiva, fomentando a cultura do esporte e do bem-estar na comunidade. O sucesso dos atletas também fortalece a imagem de Vargem Grande do Sul como um polo esportivo em ascensão, capaz de revelar talentos e promover o desenvolvimento social por meio do esporte”, disse.

Os técnicos da equipe são o mestre Carlos Xavier, o professor Ricardo Ramos e a professora Maria Eduarda. “Agradecemos a toda Comissão Técnica e o grande apoio dos familiares e amigos. Em especial agradecemos à Prefeitura Municipal e ao Departamento de Esportes em nome do diretor André Augusto Leone pelo apoio ao esporte vargengrandense”, completaram.

Fotos: Arquivo Pessoal