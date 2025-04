Rapaz foi detido por ameaça e violência doméstica em Vila Polar

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica na Rua Patrocínio Rodrigues, na Vila Polar, na quinta-feira, dia 27, por volta das 22h.

A equipe foi acionada para verificar uma denúncia de ameaças de morte feitas por um homem contra sua ex-companheira. No local, os policiais abordaram o rapaz, que se encontrava em frente à residência da vítima.

Durante a abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Ao ser questionado, ele confessou estar ali para matar sua ex-mulher e o atual namorado dela.

A mulher confirmou às autoridades que o rapaz estava na porta de sua casa proferindo ameaças de morte contra ela e seu companheiro. Diante da gravidade da situação, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que estava em visível estado de embriaguez, pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista. Após registro do boletim de ocorrência, o rapaz permaneceu à disposição da Justiça.