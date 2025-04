Condenado por estupro é capturado pela PM

Um homem condenado por estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Militar na quinta-feira, dia 27, por volta das 21h, no Jardim São José. Contra o rapaz, havia um mandado de prisão preventiva em aberto devido ao crime.

A ação foi conduzida quando o rapaz foi visto no interior de uma residência com a porta da sala aberta. Cientes do mandado de prisão vigente contra ele pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, que trata sobre estupro de vulnerável, os policiais acionaram reforço para garantir uma abordagem segura.

Com apoio do Comando da Força Patrulha e de outra equipe da Polícia Militar, foi realizado um cerco ao imóvel para evitar a fuga do suspeito. No local, a companheira do rapaz confirmou a presença dele na residência e autorizou a entrada dos policiais por meio de uma declaração de consentimento assinada.

Ele foi localizado na cozinha do imóvel e, após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. No momento da abordagem, ele recebeu voz de prisão.

O detido foi apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado registrou o boletim de ocorrência e o rapaz permaneceu à disposição da Justiça.