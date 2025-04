Homem é preso por ameaça, danos e descumprimento de medidas

Uma ação policial resultou na prisão de um homem acusado de ameaça, danos e descumprimento de medidas protetivas no Centro de Vargem Grande do Sul, na quinta-feira, dia 27. O caso teve início no distrito de São Roque da Fartura, onde o suspeito danificou o carro da ex-esposa e a ameaçou de morte.

Por volta das 17h20, a equipe da Polícia Militar recebeu a informação de que um homem havia destruído os vidros do veículo da ex-companheira e feito ameaças com um suposto revólver. O suspeito teria fugido do local em um carro branco modelo Fiat Mobi, possivelmente com destino à Vargem Grande do Sul.

Diante dos fatos, os policiais iniciaram diligências no sentido do distrito de São Roque da Fartura, sem sucesso. No entanto, em determinado momento, foram informados sobre a localização do veículo suspeito no cruzamento das ruas Coronel Lúcio e Professor Achiles Rodrigues, na entrada da cidade.

As equipes abordaram os dois ocupantes do veículo. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos, nem dentro do carro. Ao ser questionado, um deles confessou ter quebrado os vidros do carro Peugeot da ex-esposa e a ameaçado de morte. No entanto, alegou que o objeto utilizado para intimidá-la era uma peça automotiva, e não uma arma de fogo, apontando a localização do item no interior do veículo.

O outro rapaz, por sua vez, relatou que estava junto com o rapaz no momento das ameaças, mas permaneceu dentro do carro. Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao rapaz, que estava alterado.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul. Após a elaboração do boletim de ocorrência, a prisão do rapaz foi ratificada. O outro homem foi ouvido e liberado. A peça automotiva usada na ameaça foi apreendida.

No decorrer da ocorrência, verificou-se que havia uma medida protetiva expedida pela Comarca de São João da Boa Vista contra ele. A vítima foi conduzida até a cidade por uma viatura da Polícia Militar de Águas da Prata.

Fotos: Polícia Militar