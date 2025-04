Piloto de Vargem foi campeão em disputa de Motocross

O piloto vargengrandense Renan Bortoluci, de 31 anos, foi campeão de duas baterias na primeira etapa da Copa Neno Racing de Motocross. Renan compete desde os 7 anos e trouxe mais uma vitória para a cidade.

A etapa aconteceu no sábado e domingo, dias 29 e 30, em São José do Rio Pardo. O piloto competiu na bateria Mx1, com motos de 450 cilindradas livre de idade, e Mx3, categoria com pilotos acima de 30 anos e motos de livre cilindrada.

A próxima etapa da Copa Neno Racing de Motocross deve acontecer no próximo mês, mas o local e horário ainda não foram marcados. À Gazeta de Vargem Grande, Renan contou que pretende participar.

Fotos: Arquivo Pessoal