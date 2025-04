8º Torneio de Pesca será na Sexta-feira Santa

Respeitando a contenção de gastos, o 8º Torneio de Pesca na Represa “Eduíno Sbardellini”, será realizado este ano, mantendo a mesma quantidade de peixes”, respondeu a prefeitura ao ser questionada pela reportagem da Gazeta de Vargem Grande sobre a realização deste que tem se tornado um dos eventos mais aguardados pelos amantes da pesca da cidade.

Apesar da contenção dos gastos, o 8º Torneio de Pesca, que é promovido pelo Departamento de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, deverá manter os mesmos regulamentos e atividade dos anos anteriores.

Ele será realizado na Sexta-feira Santa, que este ano cai no dia 18 de abril, feriado nacional e deverá ter início a partir das 6h e vai até às 11h30. Para o torneio, a municipalidade sempre compra tilápias adultas e patingas, devendo permanecer estas espécies a serem soltas na represa dias antes do torneio.

Como nos anos anteriores, a prefeitura deverá distribuir números na chegada para o sorteio de brindes oferecidos pelas empresas da cidade e premiação para quem pegar o maior peixe, peixe mais pesado, melhor traje de pescador, melhor estória de pescador; pescador mais jovem e mais velho, nas categorias mirim, jovem, mulher, homem e melhor idade.

A manter os mesmos quesitos, os pescadores poderão utilizar até três varas de pesca simples com um anzol e mais dois molinetes/carretilhas, não sendo necessário neste dia a apresentação da carteira de autorização para a pesca.

No ano passado, os pescadores puderam levar equipamentos de conforto (banco, cadeira e guarda-sol) e foi permitido o uso de iscas naturais ou artificiais, mas foi proibido o uso de forquetes, espinhéis e pesca no rela, ou na passada usando forquetes ou mais anzóis, com o pescador podendo fazer uso moderado de ceva para peixe.

Nos próximos dias haverá mais informações por parte do poder público municipal e a divulgação oficial.