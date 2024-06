Escolinha de Futebol foi inaugurada

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul através do Departamento de Esportes e Lazer, com o apoio da Associação Atlética Vargeana, realizou, no último domingo, dia 2, a apresentação da Escolinha de Futebol com as categorias sub-7 a sub-20. O evento reuniu um bom público e contou com a participação de ex-jogadores.

O evento teve início às 9h30, com a apresentação da Escola. Às 11h, teve jogo entre Master A.A. Vargeana e Poços de Caldas F.C. e, às 12h30, entraram em campo o sub-20 A.A. Vargeana x Poços de Caldas F.C.

Além dos jogos, a partir das 11h, foi aberto um espaço de lazer gratuito com pipoca, algodão doce, tobogã, pula pula e piscina de bolinha para a criançada. Às 14h, foi distribuído sorvete e logo depois, o grupo Sambai.com animou os presentes.

Inscrições

Segundo o informado, o início dos treinos deve ocorrer ainda neste mês e, em breve, os horários serão divulgados. As inscrições podem ser feitas pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6NerNXM_xVK7MBq7ajKeIAVxT6FvuBrTP1OxJsiUgQXvCzg/viewform ou pessoalmente no início das aulas. É importante que os pais levem o atestado de aptidão física dos filhos, atestado por um médico.

Fotos: Prefeitura Municipal