Piloto de kart participou de campeonato no final de semana

A piloto Mariane Lechi Palaoro, de 13 anos, participou no domingo, dia 9, da Seletiva de Kart FIA Girls on Track, que define os participantes da Seletiva de Kart Brasil 2024. A primeira fase da competição aconteceu no Kartódromo Speed Park, em Birigui (SP), e foi organizada pela Comissão Feminina de Automobilismo (CFA) e pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Filha de Leandro Palaoro e Gisele Ap. Marreiro Lechi, Mariane foi selecionada para representar o Kartódromo de São José do Rio Pardo, onde treina. Ela competiu na categoria Júnior. Também representando o Kartódromo Riopardense, está Maria Luísa Piovisan dos Santos Silva, que compete na categoria Graduada.

A premiação das vencedoras de cada categoria será disputar o Campeonato Brasileiro de Kart, que acontece de 8 a 12 de outubro, também no Speed Park, nas categorias Cadete, F4 Júnior e F4 Graduados.

A participação na Seletiva de Kart é gratuita, por conta do patrocínio da Porto e dos apoios da CBA e do FIA Sports Grant, programa de bolsas esportivas da FIA que investe na Seletiva de Kart e nos eventos da CFA pela segunda temporada seguida.

A FIA Girls on Track Brasil Seletiva de Kart poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal CBA BR Kart no YouTube, pelo link www.youtube.com/@CBABRKart das 9h40 às 11h45 e das 14h50 às 16h45.