Judoca de Vargem conquista medalha nos Jogos da Juventude

Uma das mais importantes competições juvenis do Estado de São Paulo, a fase final dos Jogos Abertos da Juventude aconteceu no último final de semana, em Araçatuba. Representando o judô Jita Kyoei, o vargengrandense João Paulo Rotta conquistou a medalha de bronze no torneio.

Cerca de 4,5 mil atletas disputaram a competição, em dezenas de diferentes modalidades. Os Jogos Abertos da Juventude tiveram início em março, com a fase sub-regional. Em abril e maio foi disputada a etapa regional e a cerimônia de abertura da fase regional foi realizada na noite de 31 de maio, no Ginásio Municipal Dr. Plácido Rocha, em Araçatuba.

No dia 2 de junho, domingo, foram disputadas as finais do judô e João Paulo, superando grandes desafios, ficou com a medalha de bronze, nesta importante competição do cenário nacional, somando mais um expressivo resultado para o esporte da cidade.

“A categoria e a classe em que o João luta, sub 18 até 66 kg, é uma das mais disputadas em todos os campeonatos. Mas ele se preparou bem e tem conquistado muitos títulos. Este Bronze nos Jogos Abertos da Juventude trouxe experiência e vivências positivas pra que ele continue se dedicando em busca dos melhores resultados”, afirmou o sensei Marco Lodi, responsável pela Jita Kyoei.

Foto: Arquivo Pessoal