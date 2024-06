Vargem sediou 1ª etapa do Circuito de Corridas Cooperação

No último domingo, dia 2, aconteceu em Vargem Grande do Sul a primeira etapa do Circuito de Corridas Cooperação, que é idealizado pela Sicoob Crediçucar e organizado pela SuperAção Eventos.

O evento tem o intuito de abordar o 7º princípio do cooperativismo, que é o compromisso com a comunidade. Esta é a terceira edição do circuito e nesse ano as inscrições contarão com a doação de alimentos, que serão designados a entidades carentes de cada município que sediará as corridas. O Circuito é dividido em 4 etapas, sendo Vargem Grande do Sul, Casa Branca, Porto Ferreira e Santa Cruz das Palmeiras.

A competição conta com um Ranking de pontuação de atletas e equipes, onde além da premiação por etapa, tem a premiação ao final do circuito para os melhores atletas e para as melhores equipes.

Na primeira etapa, que aconteceu em Vargem, 300 atletas disputaram a prova de 5km, além da caminhada e corrida kids. O campeão geral masculino da prova foi o atleta de Casa Branca, Noel Cunha de Jesus e a campeã geral feminina foi a atleta Valdirene Carlos, de Descalvado.

Na ocasião, mais de 10 cidades da região estiveram presentes e diversos atletas de Vargem, sendo destaques em suas respectivas categorias.

Na categoria de 25 a 29 anos, Giovani Augusto de Oliveira ficou em 3º lugar. Felipe Barbier ficou em 5º na categoria de 35 a 39 anos, Magna da Silva ficou em 5º na de 30 a 34 anos e Salomão Barbosa de Paula Junior ficou em 3º lugar de 40 a 44 anos.

Anderson Cesar Prudente Primo ficou em 5º lugar na categoria de 40 a 44 anos, Romildo Benedito de Oliveira ficou em 5º lugar de 55 a 59 anos e José Luís Maltempi ficou em 1º lugar na categoria 60 a 69 anos.