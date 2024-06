Atividades do “Bolinha”

Mario Poggio Jr.

Ao ler sobre o falecimento do jornalista José Geraldo Aliende Costa, o “Bolinha” na edição da Gazeta de Vargem Grande de 18/05/2024, recordamos de sua atuação como apresentador de eventos na Sociedade Beneficente Brasileira – SBB.

Porém, ao conversar com a professora Beatriz Pereira Poggio Cortez e com o empresário Marco Ribeiro, aprendemos que ele teve sucesso em outras áreas, tais como:

• Carnavalesco, foi eleito Rei Momo em Mococa, no ano de 1971;

• Teve bar e restaurante em Mococa, onde a professora Beatriz Pereira Poggio Cortez, almoçava diariamente, quando lecionou naquela cidade; e

• Foi sócio-proprietário do Palácio das Novidades, em nossa terra.

Com referência ao Palácio das Novidades, de sua propriedade e de outro sócio, localizava-se no cruzamento da Avenida Regato com a Rua Major Antônio Oliveira Fontão, onde depois foi construída a residência do saudoso senhor Osmar Cossi, o Malé.

Como lembrou o amigo Marco Ribeiro atuava principalmente no ramo de eletrodomésticos e era um investimento “muito arrojado” para a época.

Também vendiam brinquedos, conforme a professora Beatriz recorda com saudades das grandes bonecas expostas, que faziam os olhos das crianças brilharem de alegria, e de nossa parte, relembramos a oportunidade em que promoveram encontro do Papai Noel (representado pelo sr. “Thiófinho”), no começo dos anos 1960.

Porém, a maior marca deixada foi sua atuação como animador de eventos na Sociedade Beneficente Brasileira – SBB, nas tardes de domingo, com a participação de sua esposa Consuelo, que atuava como “Assistente de Palco”.

A sociedade vargengrandense se reunia e frequentava o local, para ver as competições entre jovens, programas de calouros, apresentações musicais do “Conjunto The Batmen”, comemorativas de dias especiais, com direito a sorteio de brindes, etc….

Grandes recordações!