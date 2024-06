Gazeta informa os falecimentos

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Alex Gregório, aos 35 anos de idade, no dia 29 de maio. Seus pais já são falecidos, mas Alex deixou os tios Cristina, Paulo, Claudinei, Sandra, Eliana e Marcos; e primos. Seu sepultamento aconteceu no dia 2 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Haidé Multini Nicolau, aos 86 anos de idade, no dia 3 de junho. Deixou o companheiro Benedito Antônio da Silva; Maria Haidé era mãe de Alceu, Valter, Pedro, Deise, Eliana, Leila e Gláucia e de Silvia já falecida. Deixou também as noras Sueli e Maria; os genros Marcelo e Jairo; netos; bisnetos; tataranetos; e as irmãs Edna e Sônia. Foi sepultada no dia 4 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecido Eribelto Fortunato, aos 68 anos de idade, no dia 4 de junho. Deixou a esposa Maria Amélia Abrahão; os filhos Ana Paula, Amanda, Roberta, Thaís, Mônica, Thiago e Diogo; os genros Leandro, Adelso, André, Paulo e Silvio, a nora Simone; 22 netos; 2 bisnetos; a irmã Helena; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 5 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Alice de Azevedo Colombara, aos 87 anos de idade, no dia 4 de junho. Era viúva de Francisco da Silva Colombara; deixou os filhos Olga, Osni, Edna, Clodoaldo e Onélio; genros; noras; netos; bisnetos; os irmãos Aparecida e Mauro e sobrinhos. Foi sepultada no dia 5 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lúcio Zulato, aos 84 anos de idade, no dia 5 de junho. Viúvo de Dirce S. Zulato; deixou o filho Antônio; a nora Beatriz; os netos Paulo e Cecília; e as irmãs Tereza e Benedita. Foi sepultado no dia 5 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Adilson Hernandes, aos 66 anos de idade. Foi sepultado no dia 6 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luzia Lamari Longuinho, aos 88 anos de idade, no dia 3 de junho. Era viúva de João Longuinho; deixou os filhos Regina, Ronaldo, Antônia, Marta e Madalena; genros; nora; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 4 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o garoto Kauê

Vítima de acidente acontecido recentemente, faleceu no sábado, dia 1° de junho, na Unicamp, o garoto Kauê Andrade da Silva, de apenas 10 anos de idade. Filho único do casal Rafaela Andrade da Silva e Rodrigo Ribeiro da Silva, Kauê estudava na 5ª série A, na Escola Padre Donizetti na Vila Polar. Também praticava judô na Academia Bushido. Kauê era neto de dona Lúcia, deixa tios, muitos amiguinhos e familiares que nas últimas semanas fizeram uma corrente de orações por sua recuperação. Seu sepultamento aconteceu no dia 2, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Anésia Alves Rosseto, aos 74 anos de idade, no dia 26 de maio. Deixou o marido Leonardo Paulo Rossetto; os filhos Paula, Alessandra e Leonardo, genro e nora. Seu sepultamento aconteceu no dia 27 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Paulo Rodrigues, aos 75 anos de idade, no dia 28 de maio. Deixou a esposa Fátima Lúcia Dias. Foi sepultado no dia 29 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Idemar Carvalho Pereira, aos 81 anos de idade, no dia 30 de maio. Deixou os filhos Alan e Sandro; noras e netos. Foi sepultado no dia 30 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Carlos Alberto Barbosa Ferreira, aos 63 anos de idade, no dia 30 de maio. Deixou os irmãos Ana Maria, Rubens Celso, José Marcos e Paulo Rui; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 31 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Zulmira Constantino Inocêncio, aos 82 anos de idade, no dia 1º de junho. Deixou os filhos Romildo, Luiz Carlos, José Roberto, Luiz Antônio e Darci; genros; noras; netos e bisneta. Foi sepultada no dia 1º de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Júlio Carlos Molina Machado, aos 66 anos de idade, no dia 3 de junho. Deixou a esposa Onestalia Helena Nogueira; as filhas Ana Luzia e Ana Júlia; e o genro Felipe. Foi sepultado no dia 4 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sinval da Silva Figueiredo, aos 84 anos de idade, no dia 3 de junho. Deixou a esposa Maria Moriel Figueiredo; os filhos Carlos José e Adriana; genro; nora e netos. Foi sepultado no dia 4 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio Camilo, aos 74 anos de idade, no dia 6 de junho. Deixou os irmãos Conceição, João Camilo e Benedito; cunhados e sobrinhos. Foi sepultado no dia 7 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

