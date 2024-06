Pedro Rosseto disputou etapa do Paulista de Motocross

O piloto vargengrandense Pedro Rosseto, disputou, no último domingo, dia 2, uma etapa do Campeonato Paulista de Motocross, em Mogi das Cruzes. Na ocasião, ele entrou na disputa com os melhores pilotinhos do Estado de São Paulo.

Pedro conseguiu largar muito bem e estava em segundo lugar, mas logo após a largada outro piloto se chocou com ele e os dois caíram. Mesmo com a dificuldade dessa nova modalidade para o Pedro, que é o Motocross, ele ainda conseguiu se recuperar durante a corrida e finalizou em sétimo lugar.

Agora, com a somatória de pontos, Pedro está na quarta posição geral do campeonato. Neste final de semana, o piloto correrá no Autódromo de Interlagos, em uma pista montada exclusivamente para o Campeonato Brasileiro de Motocross. Pedro conta com a torcida de todos.