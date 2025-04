Governador assinou liberação da pavimentação em Divinolândia

O prefeito de Divinolândia, Padoca, acompanhado do vice-prefeito Mário Sorriso esteve na manhã da última quinta-feira, dia 3, no Palácio dos Bandeirantes para participar do lançamento do programa “São Paulo Para Toda Obra”. Na ocasião, o governador Tarcísio de Freitas assinou a liberação da pavimentação asfáltica da DVL 248, que liga os bairros Três Barras e Ribeirão do Santo Antônio.

Esta obra contempla a pavimentação de 9,3 quilômetros de estrada, o que representa um grande avanço para a infraestrutura de Divinolândia. Durante o evento, o prefeito destacou que luta há mais de 20 anos para a concretização deste projeto, o que torna este momento um marco histórico para a cidade, principalmente para os moradores do bairro Ribeirão do Santo Antônio.

“Esta é uma conquista de grande importância para a nossa cidade. A pavimentação da DVL 248 significa mais segurança, desenvolvimento e qualidade de vida para nossa população”, disse o prefeito.

O deputado Barros Munhoz foi o apoio fundamental para a realização do projeto, ao trabalhar incansavelmente para viabilizar a obra. Padoca fez questão de agradecer ao governador Tarcísio de Freitas por atender a esta demanda, tornando possível a concretização deste sonho da população da cidade.

A obra na DVL 248 facilitará o deslocamento dos moradores, impulsando o crescimento econômico do local e trazendo inúmeros benefícios para a região.