Editorial: A longa espera que compensa

Foram muitos anos aguardando o asfalto da vicinal que liga Vargem ao distrito de Lagoa Branca. Este local tem muito significado para os vargengrandenses, os campos aos arredores abrigaram no passado muitas famílias que hoje se mudaram para a cidade. No passado, fazendas e sítios prosperaram nos cerrados abrigando uma boa parcela da população que ainda vivia na área rural antes da migração para o centro urbano e o trem da mogiana fazia a ligação entre o distrito e a cidade, levando o café e os passageiros num passado nem tanto remoto.

Finda a linha do trem, asfaltar a vicinal tornou-se um sonho para os vargengrandenses, que além da escoação dos produtos agrícolas, melhoraria o transporte para quem mora na região e também abriria outra possibilidade para quem quer se dirigir a Campinas, São Paulo, evitando os pedágios e diminuindo tempo, acredita-se, tomando a vicinal até a rodovia que liga a cidade a Aguaí e segue adiante.

O asfalto deve melhorar a vida de quem mora naquela região, algumas empresas estão instaladas nas suas margens e pode se tornar um novo polo de desenvolvimento industrial da cidade. Também o setor imobiliário deverá aquecer, uma vez que o residencial Parque das Macadâmias deve ganhar mais impulso com o referido asfalto, atraindo mais moradores, inclusive de outras cidades.

Para aqueles que sempre desdenharam que o poder público asfaltaria a vicinal, depois de muitas idas e vindas, hoje ela se tornou uma realidade graças ao trabalho de políticos e homens públicos que não mediram esforços visando que a obra acontecesse. Na cabeça de alguns, ainda perdura a invencionice que o governo já tinha liberada a verba há muito tempo, o asfalto não saiu e sumiram com o dinheiro.

Mas, a realidade é que foram anos de labuta em busca da obra, muitas vezes anunciada e de fato não concretizada e agora deverá se tornar mais um elo no desenvolvimento de Vargem Grande do Sul. A espera compensou.

Outra obra que levou um bom tempo para ser concretizada e será inaugurada neste sábado, é a reforma do antigo Clube Vargengrandense, que abrigará o Centro de Convivência do Idoso, uma bela conquista desta parcela importante da população vargengrandense.

Foram cerca de 20 anos desde que a ideia começou a tomar forma, o clube se tornar de utilidade pública e depois iniciadas as reformas nos últimos seis anos e só agora, finalmente, ele será entregue aos usuários da terceira idade. Novamente a espera compensou, mostrando que em muitas situações, é preciso ter paciência e persistência quando se quer atingir um objetivo, principalmente quando visa melhorar a vida das pessoas e os recursos são escassos e há outras prioridades a serem contempladas.