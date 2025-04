Sindicato dos Empregados Rurais realiza evento sobre saúde e segurança

Preocupado com os acidentes no trabalho envolvendo agrotóxico com aplicação manual ou motorizado, com as condições dos alojamentos dos trabalhadores e a falta de equipamentos de proteção individual (EPIs), o Sindicato dos Empregados Rurais de Vargem Grande do Sul, em parceria com a Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) e com a Rede Suco de Laranja, que reúne organizações e ativistas sindicais que compõem e atuam na cadeia produtiva da laranja em nível nacional e internacional, realizou um evento na segunda-feira, dia 1º, das 9h às 17h30, no barracão do sindicato localizado no Jd. Ferri, sobre saúde e segurança dos trabalhadores, com destaque para os palestrantes Antônio Carlos Avancini e Alexandre Scarpelli, que são auditores fiscais do Trabalho.

O evento contou com a participação de cipeiros (membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio-CIPA), técnicos em segurança, engenheiros de segurança, enfermeiros e profissionais ligados na área de saúde e segurança no campo de várias empresas do setor agrícola que empregam trabalhadores rurais de Vargem e região.

À Gazeta de Vargem Grande, Gilson Donizete do Lago, presidente do Sindicato dos Empregados Rurais de Vargem, contou que estavam há muito tempo preocupados com vários acidentes no trabalho, principalmente acidentes com agrotóxico com aplicação manual ou motorizado, além de alojamentos de trabalhadores em condições precárias e falta de equipamentos de proteção individual (EPIs). “Assim, pensamos em fazer esta palestra e chamar quem é da área, representando os empregadores, técnicos e engenheiros, e também representando os empregados, os cipeiros”, disse.

Ele explicou que o Sindicato também convidou os auditores fiscais do Trabalho para ajudar, tendo em vista que são eles que fiscalizam o setor. O objetivo do evento, segundo Gilson, foi conscientizar sobre o papel fundamental dos membros cipeiros no processo, juntamente com os demais técnicos, engenheiros e enfermeiros do Trabalho.

O evento também focou em temas específicos, como o que fazer para evitar alguns acidentes e doenças que prejudicam os trabalhadores nos seus desempenhos diariamente.

Ao jornal, Gilson contou que o objetivo do Sindicato foi alcançado, uma vez que o evento contou com um público de 48 pessoas e os palestrantes conseguiram passar conteúdos valiosos aos presentes. “O público praticamente foi composto pelos responsáveis pela área de saúde e segurança das empresas e também funcionários que foram eleitos pelos trabalhadores membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural (CIPATR)”, comentou.

“Os palestrantes, os auditores Avancini e Alexandre foram bem em suas apresentações, falando de temas como assédio moral, transporte, risco químico e biológico, etc. O evento foi muito debatido e espero que aqueles que estiveram presentes tiraram suas dúvidas”, finalizou.