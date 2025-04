Criação do Departamento de TI visa melhor atendimento ao contribuinte

Uma lei de autoria do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e aprovada pela Câmara Municipal, criou em janeiro deste ano o Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação-DTII, que tem por finalidade, planejar, gerenciar e implementar soluções tecnológicas em todos os setores da administração pública municipal, “garantindo maior uniformidade, economia e qualidade nos serviços prestados à população vargengrandense”.

Foi convidado para dirigir o novo departamento, o ex-vereador Carlos Eduardo Scacabarozi-Canarinho, 46 anos, formado em Ciências da Computação, que concedeu entrevista à Gazeta de Vargem Grande e falou sobre a atuação do novo departamento.

“O grande objetivo é criar soluções para facilitar a vida dos contribuintes e melhorar a produtividade dos vários departamentos municipais com acesso às novas tecnologias e aplicativos”, explicou Canarinho. O DTII tem por objetivo integrar os vários setores da prefeitura, procurando agilizar o atendimento e resolver mais rapidamente os problemas.

“Estamos iniciando os trabalhos, mas já avançamos em alguns setores, principalmente junto ao tributário, com os principais tributos e taxas municipais podendo ser acessados pelos contribuintes através do portal da prefeitura e pelo aplicativo “Cidadão Online”. Explicou que hoje o contribuinte pode baixar a 2ª via do IPTU, da água e em breve outros serviços serão disponibilizados, como emissão da guia de ITBI, certidões negativas gratuitas. Estes serviços podem ser acessados através do seguinte link: https://sistemas.vgsul.sp.gov.br/portalcidadao/, bem como pelo aplicativo cidadão online, acessível na appstore (apple) e play store (google)”.

Informou o diretor do DTII que em conversa com o prefeito Celso Ribeiro, o departamento de Educação estará disponibilizando aos pais e responsáveis, notas e faltas de todos os alunos da rede municipal de Educação, através do aplicativo “Cidadão Online”. “Será mais um importante serviço e ajudará os pais a avaliarem e contribuírem com a educação de seus filhos”, comentou Canarinho.

Adiantou ao jornal que já começou na prefeitura de Vargem a implantação do Projeto SEI Cidades, (Sistema Eletrônico de Informações-SEI), em conjunto com a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp). “Esse projeto visa facilitar todo o processo administrativo da prefeitura, eliminando papeis, reduzindo a burocracia, dando mais transparência e acelerando o acesso às informações”, assegurou Canarinho.

Com a criação do DTII, os servidores técnicos que trabalhavam com a tecnologia da informação na prefeitura através do Prodav, foram incorporados ao departamento, que passou também a ser responsável de toda parte do sistema de fibra ótica implantada no município pelo governo federal, hoje utilizada para integrar vários departamentos da prefeitura. Canarinho afirmou que está trabalhando junto ao governo federal para ampliar a velocidade do sistema, visando melhorar a qualidade dos serviços prestados pela rede.

Chegada da tecnologia

Deixar o município de Vargem preparado para receber a tecnologia 5G, é uma das atribuições do novo departamento.

Na entrevista, o diretor Canarinho afirmou que já está agendando uma reunião na Anatel visando a implantação de antenas 5G em Vargem. A legislação está pronta e foi aprovada pela Câmara na legislação passada, o que permite a implantação do sistema.

Explicou que para o funcionamento desta tecnologia, será preciso instalar novas antenas pelas empresas de telecomunicações, citando que algumas cidades próximas como São João e Pirassununga têm locais já funcionando com a 5G. “Vamos discutir pontos que não possuem sinais em Vargem, ou são muito fracos, como no entorno do Distrito Industrial e vamos pleitear a instalação de novas antenas”, afirmou. “Os avanços em tecnologia são muito rápidos, temos de ficar atentos às inovações”, completou.

Também para que as transformações na área da tecnologia da informação possam ocorrer na prefeitura, para funcionar de maneira mais ágil, reduzindo custos e melhorando a prestação de serviços à população, o diálogo com a empresa fornecedora dos serviços de informática à prefeitura, é de grande importância.

Hoje a empresa que presta estes serviços é a Govtec Sistemas de Informática Ltda, da cidade de Uberlândia, que ganhou a licitação e está desde 2022 atuando junto ao governo municipal. “Assim que assumimos, procuramos nos aproximar mais da empresa, melhorarmos nossa parceria, visando as melhorias que pretendemos fazer e a Govtec tem correspondido, o que só traz benefícios, uma vez que ela é a responsável por todo o sistema de informática da prefeitura”, disse Canarinho.