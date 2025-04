Painel: Colheita

Colheita

Estivesse ainda prefeito, esta semana seria de boa colheita para o ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB). Além do anúncio do asfaltamento da vicinal que liga Vargem a Lagoa Branca, antiga reivindicação da população vargengrandense iniciada na sua gestão, neste sábado também é inaugurado o Centro de Convivência do Idoso no Clube Vargengrandense, obra por ele iniciada há alguns anos e que vai ser inaugurada pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos).

Aguardando

Os moradores da Av. Regato próximos ao Campo da Vargeana, cujo trecho ainda não foi asfaltado, pois estava aguardando os projetos de canalização da água pluvial que desce do estádio, com o asfaltamento da Rua Imaculada Conceição, sem que os trabalhos de canalização da água fossem feitos, agora aguardam que o trecho seja também asfaltado pela prefeitura.

Pensamento

Falando em asfalto, dica de um cidadão vargengrandense: “Tão importante quanto construir asfalto e melhorar a urbanização da cidade, com o aquecimento que está se verificando nos dias atuais, deve-se plantar muito mais árvores em Vargem Grande do Sul e cuidar do meio ambiente com a mesma determinação que se asfalta a cidade”.

Renúncia

Ao fazer uso da palavra na última sessão de Câmara, o vereador Fernando Corretor (Republicanos) lançou um desafio para os políticos e a população. Disse Fernando que renunciaria ao cargo de vereador, se provarem para ele que com a obrigatoriedade da prefeitura em apresentar a listagem da fila de pacientes no sistema de saúde municipal, zeraria a fila de cirurgias e consultas médicas.

Novas trocas de acusações

As brigas entre os vereadores Ratinho (Podemos) e Gustavo Bueno (PL) continuaram na última sessão, com ambos se agredindo verbalmente. “Me chamou de mentiroso; o seu logo vai chegar; fique esperto; hipócrita; faltou com a verdade; imoral”, foram algumas palavras desferidas pelos nobres edis. Já o vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos) disse que tem político que não paga água, nem IPTU, nem o banho que toma.

Substituto de Bolsonaro

Pesquisa Genial/Quaest divulgada na quinta-feira, mostra que Tarcísio de Freitas (Republicanos), Michelle Bolsonaro (PL) e Pablo Marçal (PRTB) empatam, dentro da margem de erro, como os preferidos dos entrevistados para substituir, nas eleições de 2026, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível.

Vejam as porcentagens

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 15%; Michelle Bolsonaro (PL): 14%; Pablo Marçal (PRTB): 11%; Ratinho Júnior (PSD): 9%; Eduardo Bolsonaro (PL): 4%; Romeu Zema (Novo): 4%; Ronaldo Caiado (União) : 4%; Eduardo Leite (PSDB): 3%.