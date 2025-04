Vargengrandenses já estão se vacinando contra a gripe

Com a chegada do outono e logo mais do inverno, começou em todo o Brasil a campanha de vacinação contra a gripe (influenza) nesta segunda-feira, dia 7 de abril. A meta do governo federal é imunizar 90% dos grupos prioritários, que são mais vulneráveis ou que ficam mais expostos à gripe.

O Departamento de Saúde e Medicina Preventiva da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul já iniciou a campanha e nesta terça-feira, dia 8, o movimento era grande na maioria dos postinhos da cidade. Segundo informou a prefeitura, inicialmente, a vacinação será destinada aos grupos prioritários e será realizada nas Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Para se vacinar, é necessário comparecer à unidade básica de saúde mais próxima da sua residência, portando CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação. A apresentação desses documentos é indispensável.

Crianças menores de 3 anos devem ser levadas à uma das salas de vacinação do município, que são a ESF Dr. Edward Gabrioli – Vila Polar; ESF Dr. Natalino Lopes Aliende – Jd. Dolores; e Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita – Santa Terezinha.

“A gripe é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, causada pelo vírus da influenza. Possui alto potencial de transmissão, podendo provocar desde casos leves até quadros graves, com aumento nas taxas de hospitalização e risco de morte, especialmente entre as pessoas mais vulneráveis”, informou.

Segundo o órgão de saúde, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a gripe e proteger quem está em maior risco de desenvolver complicações. A vacina é segura e ajuda a evitar casos graves e óbitos provocados pela doença.

Conforme consta no site do Ministério da Saúde, os grupos prioritários são: Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; Idosos; Gestantes; Trabalhadores da saúde; Puérperas; Professores dos ensinos básico e superior; Povos indígenas, Pessoas em situação de rua; Profissionais das forças de segurança e de salvamento; Profissionais das Forças Armadas; Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições Clínicas especiais (independentemente da idade); Pessoas com deficiência permanente; Caminhoneiros.; Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); Trabalhadores portuários; Funcionários do sistema de privação de liberdade; População privada de liberdade, incluindo adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (com idade entre 12 e 21 anos).

Fots: Reportagem