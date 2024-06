Alcoa celebra o Dia da Imprensa e fala sobre sustentabilidade

Em comemoração ao Dia da Imprensa, a empresa Alcoa Alumínio S. A de Poços de Caldas realizou um evento para os profissionais da imprensa na terça-feira, dia 4, na Galeria Ampliart, em Poços de Caldas. No Brasil, o Dia da Imprensa é celebrado no dia 1º de junho.

Na ocasião, a Alcoa destacou a importância da imprensa na disseminação de informações e agradeceu o trabalho dos profissionais de comunicação. Colaboradores da empresa junto à área de Comunicação relataram aos jornalistas o seu modo operacional e sua preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade.

A consultora de Relações Governamentais, Comunicação e Relações Comunitárias da Alcoa Poços de Caldas, Maria Cristina Gonçalves, destacou a relevância da relação entre a empresa e a imprensa. Ela pontuou que essa parceria é fundamental para ampliar a divulgação de iniciativas e projetos que promovam o desenvolvimento sustentável na região.

Destacou ainda que a sustentabilidade é uma das prioridades da Alcoa, sendo um tema que já está integrado ao nosso da empresa. Com relação à sustentabilidade, Maria Cristina disse que vai muito além do ambiente e que há vários eixos de atuação, uma vez que a empresa engloba não apenas a preocupação com o impacto ambiental, mas também a responsabilidade social e o desempenho financeiro.

Aos presentes, Maria Cristina pontuou que a Alcoa busca reduzir o impacto de suas operações nos quesitos ambiental e social, enquanto mantém resultados financeiros sólidos.

Após a conversa, Danilo Maeda, diretor geral da Beon ESG, conduziu um bate-papo sobre o “Desenvolvimento Sustentável e o Papel da Comunicação”. Durante a palestra, Maeda abordou o papel fundamental da imprensa na disseminação do debate sobre a sustentabilidade. Ele ressaltou a importância do setor da comunicação em sensibilizar e informar a população sobre questões ambientais e sociais cruciais para o desenvolvimento sustentável.

Danilo Maeda é jornalista com especializações em gestão para sustentabilidade e em história. Líder da Beon ESG, ele desenvolveu projetos na área para clientes de diversos setores.

Durante o bate-papo, Maeda ressaltou que em meio aos desafios ambientais enfrentados na atualidade, há a necessidade de agir para conter as mudanças climáticas que já estão em curso, como as chuvas no Rio Grande do Sul. Danilo citou que, hoje, apenas não causar impactos ambientais não é mais necessário, sendo que as empresas precisam ainda fazer algo para reverter toda a mudança já causada.

Para ele, é necessário que as empresas, o poder público e a sociedade civil se adaptem às mudanças já previstas e, juntas, façam a avaliação de riscos ambientais e climáticos, bem como a implementação de planos de ação para reduzir esses impactos.

Após o bate-papo, os convidados participaram de um coquetel. Representando a Gazeta de Vargem Grande estiveram presentes os diretores do jornal Tadeu Fernando Ligabue e sua esposa Fátima, Sara Ligabue responsável pelas mídias online e a editora Fernanda Gonçalves.