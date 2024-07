Batata alcança bom preço no início da safra

O preço da saca de batata continua animando os produtores de Vargem Grande do Sul e região neste início de safra de inverno. Embora ela tenha caído um pouco em relação à semana passada, a reportagem da Gazeta de Vargem Grande apurou que a batata de mesa está sendo vendida após maquinada, entre R$ 120,00 a R$ 130,00 a saca de 25kg, destinada ao comércio.

Já para o produtor, o preço pago em média está variando entre R$ 100,00 a R$ 110,00 a saca de 25kg, portanto, acima de R$ 200,00 a saca de 50kg, que é mais utilizada entre os produtores. As variedades mais plantadas são a ágata, orquestra e camila.

A batata para a indústria da variedade atlantic, está sendo comercializada limpa a R$ 155,00 a saca de 50kg. Ela difere de preço, pois os produtores que a plantam têm contratos com o preço pré-estabelecido junto às indústrias, diferente da batata de mesa cujos preços são regulados pelo mercado, com base na oferta e procura do produto. Quanto mais o produto é colocado no mercado, a tendência é de os preços diminuírem.

O movimento é grande nas várias beneficiadoras de batata existentes no município de Vargem. Na Beneficiadora de Batata Santana, voltada principalmente para o segmento da batata para as indústrias, os caminhões não param de serem carregados, partindo para as mais diversas regiões do país, como estados do Sul e também do Nordeste brasileiro.

De acordo com o empresário Marconi de Jesus Andreatto, sócio proprietário da beneficiadora, o mercado está bem aquecido e embora a colheita esteja acontecendo há cerca de 20 dias, a tendência é de os preços oscilarem para menos, com o aumento do volume da oferta de batatas no mercado.

“Os preços estão bons, animando os produtores e todos os segmentos que trabalham neste período de safra. Houve um pouco de queda na produção devido ao clima, excesso de calor”, comentou Marconi. Animado, disse que dentro de alguns dias a batata para indústria beneficiada na sua empresa, deve ir para o Uruguai.

No site do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP, notícias publicadas no último dia 18 de julho, informam que “Na parcial de julho (1° a 15), a média dos valores de comercialização da batata ágata especial nas lavadoras do País – ponderada pela classificação – ficou em R$ 130,43/saca de 25 kg, diminuição de 5,16% em relação a junho. Com a intensificação da colheita no Sudoeste Paulista e nas regiões do Cerrado e o início da safra de inverno em Vargem Grande do Sul (SP), houve um ligeiro aumento na oferta, ocasionando a desvalorização”.

“Até o momento, o recuo nas cotações é bastante tímido e bem menor do que a expectativa, já que as regiões ainda estão com as produtividades bem abaixo da média histórica. Além disso, outras praças poderiam ainda estar ofertando adiantaram o calendário de oferta – por conta da baixa produtividade, dos bons preços e para evitar o comprometimento da qualidade. A expectativa é de que, com a melhora das condições climáticas, a produtividade aumente nas áreas colhidas nas próximas semanas”. (Fonte: hfbrasil.org.br).

Preços devem diminuir

Na primeira semana da colheita, a batata chegou a ser comercializada a R$ 160,00 a saca de 25kg beneficiada, sendo que para o produtor ele dever ter recebido entre R$ 130,00 a R$ 140,00 a saca de 25kg. Como o produtor colhe sacas de 50kg, os preços chegaram a R$ 280,00 a saca. Chuvas que aconteceram nestes dias, dificultando a colheita e a pouca oferta no mercado, levaram aos bons preços do produto.

Tanto que nas notícias do site Cepea, publicadas nos dias 5 e 12 de julho, eram respectivamente “Preços sobem, mesmo com início da safra em Vargem Grande do Sul e “Preço da batata não para de subir”.

Ontem, dia 19 de julho, a notícia publicada nas páginas da Cepea era: “Após duas semanas de alta, preços recuam nos atacados”, informando que na semana de 15 a 19 de julho, o preço da batata tipo ágata especial fechou em queda, à média de R$ 146,75/sc de 25 kg no atacado de São Paulo (SP), recuo de 12,42% em relação à semana anterior, em R$ 133,61/sc no Rio de Janeiro (RJ), decréscimo de 18,14% e em R$ 144,09/sc em Belo Horizonte (MG), valor 10,29% menor. “A redução foi contínua ao longo da semana, e é atribuída à intensificação da colheita da safra de inverno e melhora da produtividade nas diversas praças que colhem no momento, cenário que já era esperado. Para as próximas semanas, a tendência de queda segue, tendo em vista que as regiões seguem intensificando a colheita, inclusive com expectativa de melhora contínua da produtividade, ao menos até agosto/setembro”, informou o órgão.

Fotos: Arquivo Pessoal