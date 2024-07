Mãe encontrou drogas em guarda-roupa do filho

Durante patrulhamento nesta quinta-feira, dia 18, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência onde uma mãe havia encontrado drogas no guarda-roupa de seu filho, às 5h. A mãe entrou em contato com a Gazeta de Vargem Grande e informou que as drogas foram encontradas enquanto seu filho dormia.

No local, a mãe informou que localizou sete porções de maconha e dois papelotes de cocaína no guarda-roupa de seu filho de 17 anos. Ela entregou os entorpecentes à equipe.

Ao ser questionado, o adolescente declarou que os entorpecentes eram para consumo próprio e ainda entregou o seu celular e a quantia de R$ 20,00 para os policiais.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi registrado o boletim de ocorrência de ato infracional/tráfico de drogas. A mãe e o filho foram liberados.

Os entorpecentes foram pesados, sendo o total de maconha pesando 0,011 kg e cocaína 0,002 kg. O celular e o dinheiro foram apreendidos.