Condenado por estuprar a filha foi pego em clínica de Casa Branca

Um homem condenado a 23 anos e 4 meses de prisão por estuprar a própria filha foi preso, na terça-feira, dia 16, em Casa Branca. De acordo com a Polícia Civil, o homem era procurado e estava internado em uma clínica de reabilitação na zona rural de Casa Branca, mas residia em Tambaú.

A condenação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) foi por estupro de vulnerável ocorrido em Ribeirão Preto.

Segundo o portal de notícias G1, o delegado informou que o homem não ofereceu resistência à prisão. Segundo o delegado Thiago Rubim, o processo está em segredo de Justiça. A data do crime, o nome do acusado e a idade da vítima não foram divulgadas.

Após investigação, a prisão foi feita pelos agentes do Setor de Investigações da Delegacia de Tambaú com base no mandado judicial em aberto. O homem passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado à Cadeia Pública de Casa Branca.