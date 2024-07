Editorial: Nem só de batata vive Vargem

Como é bom a diversificação do agronegócio em Vargem Grande do Sul. Neste mês de julho a cidade fervilha com o início da safra da batata, com toneladas de batatas sendo colhidas, gerando desenvolvimento econômico e empregos que certamente vão ter efeitos positivos na vida de milhares de famílias da cidade, ainda mais com os bons preços que o produto vem conseguindo ao ser vendida no mercado de todo o Brasil.

Outra boa novidade é a plantação de rosas no município, conforme a matéria publicada nas páginas internas desta edição, de maneira especial dedicada ao Dia do Agricultor, a ser comemorada no próximo dia 28 de julho, domingo que vem.

O Grupo Swart Rosas vem investindo, aumentando sua produção e já emprega cerca de 45 pessoas, movimentando a economia da cidade. Sem falar que sua presença no município pode atrair outras empresas do ramo, que vendo o sucesso da mesma, podem se aventurar em plantar mais flores em Vargem.

Embora a batata seja um dos principais produtos agrícolas a ser cultivado no município, há as extensas plantações de cana que também geram riquezas e muito trabalho para a população na usina Abengoa Bioenergia Agroindústria Ltda.

Além das tradicionais culturas de milho, feijão, algodão, cebola, café, dentre outras, também ganha destaque para quem passa pela estrada do Barro Preto, o extenso cultivar de cenoura e beterraba, novas opções que vão surgindo para os agricultores de Vargem Grande do Sul.

Sendo um dos menores municípios da região em extensão territorial, o cultivo em estufas como tomates e agora também de rosas, surge como opções de negócios para pequenos e médios agricultores, ou também para a agricultura familiar.

Até um pequeno orquidário comercial começa a tomar forma na cidade, mostrando que com muito trabalho e perseverança, quem for insistente e tiver o mínimo de talento para o agronegócio, há muitas maneiras de ganhar o pão nosso de cada dia, dando também tantas oportunidades de trabalho a quem de fato queira pôr a mão na massa.