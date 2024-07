José Geraldo é pré-candidato a prefeito

Marcada para acontecer nesta quarta-feira, dia 24 de julho, às 19hs, na Rua Cel. Lúcio, nº 1065, a convenção da Federação PSDB/Cidadania vai ter que decidir se apoia a pré-candidatura a prefeito de José Geraldo Fignotti, 49 anos, tendo como vice Martanilza de Melo, ou a sua diretoria vai votar pelo apoio à candidatura a prefeito de Celso Ribeiro (Republicanos), tendo como vice Guilherme Nicolau (MDB).

A reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande foi procurada esta semana por José Geraldo, que falou da sua intenção de disputar a convenção. Natural de Casa Branca e há 13 anos morando em Vargem Grande do Sul, o político trabalha com obras, sendo proprietário da Fignotti Prestação de Serviços. Ele se filiou em março deste ano no PSDB, que após as eleições para presidente da República praticamente deixou de ter diretório, com muito dos seus principais membros, como o prefeito Amarildo e o vereador Canarinho desfiliando do partido.

Logo que se filiou no PSDB, José Geraldo assumiu a presidência da comissão provisória do partido, ficando com ela até maio deste ano, quando então uma nova comissão provisória foi nomeada, tendo como presidente Maria Aparecida Tejada Moraes, esposa do prefeito Amarildo, que deixou o PSDB, ficou um tempo sem partido e depois filiou-se no MDB.

José Geraldo afirmou que a convite do diretório estadual do PSDB, lançou-se candidato a prefeito pelo partido, que agora tornou-se em Vargem uma Federação, unindo-se com o partido Cidadania, atualmente presidida pelo vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho, que é filiado ao Cidadania.

Geraldo afirma que vai procurar a Justiça Eleitoral

Maior partido de Vargem Grande do Sul, que governou a cidade por quase 20 anos, tendo como prefeitos Celso Ribeiro durante suas duas gestões e Amarildo por quase três gestões, o PSDB teve um fim melancólico também no município.

O partido dos tucanos, como era conhecido, governou o Brasil através do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e esteve por muitas décadas no governo do Estado de São Paulo, sendo governado por políticos como Mário Covas, José Serra, Geraldo Alckmin e João Dória. Também foi famosa a dobradinha dos deputados da região Sidney Beraldo, estadual e Sílvio Torres, federal, que conseguiram trazer muitas verbas e obras para Vargem Grande do Sul.

Após perder o governo de São Paulo e suas maiores lideranças, o partido luta para se reconstruir e em Vargem tornou-se alvo de polêmica com a pré-candidatura de José Geraldo, até então, desconhecido nos meios políticos da cidade.

Na entrevista que concedeu à Gazeta, ele contesta que Canarinho seja o presidente da Federação, dizendo que já recorreu junto à Justiça Eleitoral questionando o fato, pedindo que se cumpra o que está no estatuto do PSDB e da Federação.

Cita que a eleição da presidência da Federação que elegeu Canarinho teria de ter sido feita em conjunto PSDB e Cidadania e que isso não ocorreu, o que no seu entender, tornaria inválida o cargo ocupado por Canarinho na Federação.

Na convenção que será realizada nesta quarta-feira, José Geraldo afirmou que vai colocar sua pré-candidatura a prefeito e da sua vice em votação e espera que a mesma seja aprovada pela direção da Federação constituída entre os dois partidos.

Deixou claro que se não for aprovada a sua pretensão, vai recorrer na Justiça, pedindo que seja cumprido os requisitos da Federação que o habilita a ser candidato. Também espera que seja respeitado a porcentagem de 70% de candidatos a vereadores pelo PSDB.

Canarinho afirma que está tudo dentro da lei

Entrevistado pelo jornal, o vereador Canarinho, que preside a Federação partidária PSDB/Cidadania, afirmou que até hoje foram cumpridas todas as formalidades legais na constituição da Federação, conforme seu estatuto.

Falou que a chapa da Federação foi constituída e sua diretoria composta por membros do partido Cidadania, pois na época, em março deste ano, o diretório do PSDB estava inativo em Vargem Grande do Sul por decisão do partido a nível estadual.

Explicou que na convenção que vai acontecer nesta quarta-feira, quem vota são os membros do Colegiado Municipal da Federação, composta por 15 filiados, sendo todos do Cidadania, que o elegeu presidente.

“Vai ser acatado o registro das chapas apresentadas, tanto para cargos majoritários (prefeito e vice), como também para vereadores. Também será decidido qual o pré-candidato a prefeito que a Federação vai apoiar, se não for aprovada a candidatura própria pela Federação”, afirmou.